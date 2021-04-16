В Москве запустили виртуальный тур по машинам скорой помощи

Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова запустила виртуальный тур по машинам службы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Департамент здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, онлайн-экскурсии стали доступны в преддверии Дня работника скорой помощи, который будет отмечаться 28 апреля.

«Абсолютно любой желающий может познакомиться с новым проектом — достаточно просто зайти на сайт mos03.ru и перейти по ссылке с баннера», — добавили в департаменте.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», столичные власти рассказали об онлайн-экскурсиях проекта «Открой#Моспром».