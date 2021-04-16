Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях на Урале
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт сервиса.
В апреле наиболее высокооплачиваемыми профессиями в Екатеринбурге признаны системный аналитик и инженер-строитель — 300 тыс. и 150 тыс. рублей в месяц соответственно.
В список также попали руководитель направления диджитал-маркетинга с зарплатой 111,4 тыс. рублей в месяц и программист 1С — 110 тыс. рублей.
В Челябинске директор филиала получает от 100 тыс. рублей, региональный менеджер — от 70 тыс.
В Перми ведущему программисту 1С предлагают 120 тыс. рублей, разработчику 1С — от 100 тыс. до 120 тыс. рублей.
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