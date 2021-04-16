Эксперт дала рекомендации по выбору школы для ребёнка

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Доктор педагогических наук, профессор, эксперт по образованию Юлия Лях дала рекомендации по выбору школы для ребёнка.
Эксперт дала рекомендации по выбору школы для ребёнка
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В беседе с ФАН она посоветовала родителям оценить потребности ребёнка и его стиль обучения, а также подумать о приоритетах при выборе расположения школы.

«Свяжитесь с интересующими вас школами и договоритесь о встрече с директором или завучем. Это хороший способ получить ответы на свои вопросы», — отметила Лях.

По возможности она рекомендует посетить день открытых дверей, собрание родителей и учителей или другое школьное мероприятие.

«Учителя будут самыми близкими к вашему ребёнку взрослыми, и вы захотите узнать, хорошо ли они подготовлены, преданы своему делу и довольны ли своей работой», — пояснила эксперт.

Она также советует рассмотреть возможность подачи заявления более чем в одно учебное заведение на случай, если ребёнок не будет принят в школу не по месту регистрации.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.

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