В Госдуме предложили ввести в школах уроки кибербезопасности
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«Настолько быстро всё меняется, сегодняшние дети сидят в телефонах. Очевидно, что это очень важный вопрос, и его следует поднимать. Я думаю, что это правильное направление», — заявил он в беседе с НСН.
Как отметил депутат, очень трудно влиять на соцсети, которые находятся за рубежом и не имеют своей дирекции в России.
«Мы сейчас уже и законодательно принимаем определённые меры. К этому надо относиться очень серьёзно. И Госдума принимает очень серьёзные, большие шаги в этом направлении», — сказал Чепа.
Ранее компания TikTok была оштрафована за систематическое неудаление противоправной информации.
Семейный психотерапевт, доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ и департамента психологии Высшей школы экономики, кандидат психологических наук Елена Чеботарёва в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, как помочь детям войти в учебный ритм.