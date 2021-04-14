В Госдуме предложили ввести в школах уроки кибербезопасности

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.
В Госдуме предложили ввести в школах уроки кибербезопасности
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«Настолько быстро всё меняется, сегодняшние дети сидят в телефонах. Очевидно, что это очень важный вопрос, и его следует поднимать. Я думаю, что это правильное направление», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил депутат, очень трудно влиять на соцсети, которые находятся за рубежом и не имеют своей дирекции в России.

«Мы сейчас уже и законодательно принимаем определённые меры. К этому надо относиться очень серьёзно. И Госдума принимает очень серьёзные, большие шаги в этом направлении», — сказал Чепа.

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