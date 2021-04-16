Британский посол прибыла в МИД России
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что накануне Келина вызвали в МИД Британии и обвинили его во «враждебной линии поведения Москвы».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вызов послов России в МИД Британии и Польши является «цепной реакцией стран НАТО в поддержку американских санкций и признаком порочной блоковой дисциплины».
В конце марта посол России назвал тревожными планы Британии нарастить ядерный потенциал.