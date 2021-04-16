Британский посол прибыла в МИД России

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Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в МИД России на фоне вызова посла России Андрея Келина в британское внешнеполитическое ведомство.
Британский посол прибыла в МИД России
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что накануне Келина вызвали в МИД Британии и обвинили его во «враждебной линии поведения Москвы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вызов послов России в МИД Британии и Польши является «цепной реакцией стран НАТО в поддержку американских санкций и признаком порочной блоковой дисциплины».

В конце марта посол России назвал тревожными планы Британии нарастить ядерный потенциал.

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