Британский посол прибыла в МИД России

Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в МИД России на фоне вызова посла России Андрея Келина в британское внешнеполитическое ведомство.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что накануне Келина вызвали в МИД Британии и обвинили его во «враждебной линии поведения Москвы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вызов послов России в МИД Британии и Польши является «цепной реакцией стран НАТО в поддержку американских санкций и признаком порочной блоковой дисциплины».

В конце марта посол России назвал тревожными планы Британии нарастить ядерный потенциал.