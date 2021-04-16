В Роструде назвали способ получения дополнительных выходных в мае

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Работодатели могут проявить инициативу и предоставить сотрудникам дополнительные выходные на майские праздники, сообщили в Роструде.
В Роструде назвали способ получения дополнительных выходных в мае
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В Роструде отметили, что в таком случае оплачивать дополнительный выходной будет работодатель, сообщает РИА Новости.

Как объяснили в ведомстве, такой шаг уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение зарплаты.

Для предоставления выходного дня будет необходим локальный нормативный акт, который можно издать в произвольной форме, поскольку унифицированная форма такого приказа отсутствует. В документе следует указать, что предоставленный выходной день подлежит оплате.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил идею увеличить майские праздники.

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