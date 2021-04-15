Подозреваемый в убийстве криминального авторитета Гейдарова арестован

Хорошевский суд Москвы арестовал Матлаба Султанова, подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий, передаёт ТАСС.

«Хорошевский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Султанова М. П., подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК, ч. 1 ст. 222 УК («Убийство» и «Незаконный оборот оружия»), до 12 июня», — сказала представитель суда.

12 апреля мужчина застрелил посетителя фитнес-клуба на Авиационной улице в Москве и скрылся с места преступления.

Позднее сообщалось, что застреленным оказался криминальный авторитет, известный по прозвищу Альберт Рыжий.