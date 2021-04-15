Росстат рассказал о задолженности по зарплате в России
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- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы ведомства, задолженность по зарплате в России на 1 апреля составляет 1,73 млрд рублей. За март показатель снизился на 74,7 млн рублей, или на 4,1%.
Отмечается, что долги по зарплате на 1 апреля имели менее 1% работников обследуемых организаций.
Больше всего долгов в настоящий момент перед работниками из сфер обрабатывающего производства — 38,3%; строительства — 21,3%; добычи полезных ископаемых — 12,4%.
Ранее руководитель компании «Интерпортфолио», член совета московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский рассказал об отраслях с самым большим заработком.