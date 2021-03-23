Эксперт рассказал об отраслях с самым большим заработком

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Руководитель компании «Интерпортфолио», член совета Московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский рассказал об отраслях с самым большим заработком.
Эксперт рассказал об отраслях с самым большим заработком
  • РИА Новости

«Где есть деньги отраслевые, в частности, добыча полезных ископаемых, какая-то финансовая деятельность, которая сосредоточена в основном в столицах, — это компании, которые зарабатывают прибыль в значительных объёмах», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в других отраслях граждане, желающие достойно зарабатывать, запускают собственное дело.

«Не факт, конечно, что приносит серьёзный доход, но это, мне кажется, единственный такой понятный путь», — считает Каневский.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере развлечений и отдыха в России.

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