Эксперт рассказал об отраслях с самым большим заработком
- РИА Новости
«Где есть деньги отраслевые, в частности, добыча полезных ископаемых, какая-то финансовая деятельность, которая сосредоточена в основном в столицах, — это компании, которые зарабатывают прибыль в значительных объёмах», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, в других отраслях граждане, желающие достойно зарабатывать, запускают собственное дело.
«Не факт, конечно, что приносит серьёзный доход, но это, мне кажется, единственный такой понятный путь», — считает Каневский.
Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере развлечений и отдыха в России.