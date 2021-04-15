Собянин предложил сократить бюрократические процедуры при реализации социальных проектов

Мэр Москвы Сергей Собянин, являющийся председателем комиссии Госсовета России по направлению «Государственное и муниципальное управление», на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив предложил свести к минимуму бюрократические процедуры в ходе реализации инициатив и новых проектов в социальной сфере.

«Владимир Владимирович, мы вчера очень плотно обсуждали все эти инициативы, большинство наших коллег поддерживают их», — приводит ТАСС обращение Собянина к российскому президенту.

По его словам, «единственное, что все как один практически высказались за то, чтобы при продвижении этих инициатив было как можно меньше бюрократии и отчетности, каких-то новых планов мероприятий и т. д.».

«Мы должны работать как единая команда, работать на то, чтобы человек был в центре нашего внимания. Это как раз то, на что вы нас постоянно нацеливаете», — добавил мэр.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин поблагодарил Собянина за то, что «в Москве было много сделано за последние годы в этой сфере».

Также Путин заявил, что унизительные для людей бюрократические процедуры в социальной сфере необходимо убирать.

Ранее был упрощён порядок получения субсидий на строительство соцучреждений. Как подчеркнули в кабмине, премьер-министр Михаил Мишустин «не раз отмечал, что, когда речь идёт о благополучии, здоровье и жизни людей, бюрократические процедуры необходимо свести к минимуму».