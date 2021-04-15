Путин призвал убрать унизительные бюрократические процедуры в соцсфере

Унизительные для людей бюрократические процедуры в социальной сфере необходимо убирать, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Глава государства попросил правительство вместе с профильной комиссией внимательно изучить подзаконные акты в соцсфере.

«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила», — цитирует Путина ТАСС.

По его словам, нужно избавляться «от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей».

Ранее был упрощён порядок получения субсидий на строительство соцучреждений. Как подчеркнули в кабмине, премьер-министр Михаил Мишустин «не раз отмечал, что, когда речь идёт о благополучии, здоровье и жизни людей, бюрократические процедуры необходимо свести к минимуму».