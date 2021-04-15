Путин призвал убрать унизительные бюрократические процедуры в соцсфере

Короткая ссылка
Унизительные для людей бюрократические процедуры в социальной сфере необходимо убирать, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Путин призвал убрать унизительные бюрократические процедуры в соцсфере
  • kremlin.ru

Глава государства попросил правительство вместе с профильной комиссией внимательно изучить подзаконные акты в соцсфере.

«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила», — цитирует Путина ТАСС.

По его словам, нужно избавляться «от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей».

Ранее был упрощён порядок получения субсидий на строительство соцучреждений. Как подчеркнули в кабмине, премьер-министр Михаил Мишустин «не раз отмечал, что, когда речь идёт о благополучии, здоровье и жизни людей, бюрократические процедуры необходимо свести к минимуму».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить