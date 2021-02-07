Кабмин упростил порядок получения субсидий на строительство соцучреждений

Правительство России упростило порядок получения субсидий на строительство социальных учреждений. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что «регионам станет проще получить субсидии от государства на строительство социальных учреждений для людей старшего возраста».

В пресс-службе правительства пояснили, что «для этого предусмотрена отсрочка в подаче целого ряда документов».

Среди них — свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на строительство, заключение государственной экспертизы на проект.

«Теперь их можно будет направить уже после подписания соглашения о предоставлении господдержки, но не позже 1 июля года, предшествующего строительству. До этого будет достаточно заявки на получение субсидии и обоснования на включение объекта в проект федеральной адресной инвестиционной программы», — говорится в сообщении.

В тексте сообщается, что «решение сократит сроки заключения соглашений, даст регионам гарантии на получение федеральных средств и простимулирует их к оперативной подготовке документов».

«В результате это ускорит начало строительства стационаров для постоянного проживания людей старшего возраста, в том числе одиноких пенсионеров и инвалидов. Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, внесены изменения в государственную программу «Социальная поддержка граждан». Глава кабмина не раз отмечал, что, когда речь идёт о благополучии, здоровье и жизни людей, бюрократические процедуры необходимо свести к минимуму. Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 15 апреля 2014 года №296», — добавили в кабмине.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически.