Кабмин упростил порядок получения субсидий на строительство соцучреждений
- РИА Новости
Отмечается, что «регионам станет проще получить субсидии от государства на строительство социальных учреждений для людей старшего возраста».
В пресс-службе правительства пояснили, что «для этого предусмотрена отсрочка в подаче целого ряда документов».
Среди них — свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на строительство, заключение государственной экспертизы на проект.
«Теперь их можно будет направить уже после подписания соглашения о предоставлении господдержки, но не позже 1 июля года, предшествующего строительству. До этого будет достаточно заявки на получение субсидии и обоснования на включение объекта в проект федеральной адресной инвестиционной программы», — говорится в сообщении.
В тексте сообщается, что «решение сократит сроки заключения соглашений, даст регионам гарантии на получение федеральных средств и простимулирует их к оперативной подготовке документов».
«В результате это ускорит начало строительства стационаров для постоянного проживания людей старшего возраста, в том числе одиноких пенсионеров и инвалидов. Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, внесены изменения в государственную программу «Социальная поддержка граждан». Глава кабмина не раз отмечал, что, когда речь идёт о благополучии, здоровье и жизни людей, бюрократические процедуры необходимо свести к минимуму. Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 15 апреля 2014 года №296», — добавили в кабмине.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически.