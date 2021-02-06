Кабмин разрешил автоматическое продление лицензий в ряде сфер на год

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически.
Кабмин разрешил автоматическое продление лицензий в ряде сфер на год
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом информирует пресс-служба правительства.

Отмечается, что этот инструмент на фоне ситуации с коронавирусом хорошо зарекомендовал себя в 2020 году.

«Новое постановление правительства продлевает срок действия этой меры в отношении отдельных разрешений ещё на год», — рассказали в правительстве.

В кабмине объяснили, что речь идёт о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, экологии, охраны труда.

По данным правительства, принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тыс. разрешений.

Ранее правительство России утвердило выделение более 68,5 млрд рублей на выплаты пособий по временной нетрудоспособности.

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