Кабмин утвердил выделение более 68 млрд рублей на пособия

Правительство России утвердило выделение более 68,5 млрд рублей на выплаты пособий по временной нетрудоспособности.

«Свыше 68,5 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования. Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства поступят из резервного фонда правительства.

Ранее Мишустин подписал указ об индексации с 1 февраля федеральных социальных пособий на 4,9%.