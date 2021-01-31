Кабмин утвердил выделение более 68 млрд рублей на пособия
- РИА Новости
«Свыше 68,5 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования. Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства поступят из резервного фонда правительства.
Ранее Мишустин подписал указ об индексации с 1 февраля федеральных социальных пособий на 4,9%.