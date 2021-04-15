В Подмосковье снят запрет на посещение детских утренников

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В Московской области отменили запрет на посещение утренников, введённый из-за пандемии в дошкольных учреждениях.
В Подмосковье снят запрет на посещение детских утренников
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Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сообщение регионального Министерства образования.

«В подмосковных детских садах отменяется запрет на посещение родителями праздничных мероприятий. Таким образом, все желающие снова могут очно увидеть праздничные мероприятия дошколят», — рассказала глава ведомства Ирина Каклюгина.

При этом в детских садах сохраняется требование проводить мероприятия в рамках одной группы.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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