Путин подписал указ о группе по научно-технологическому развитию
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передаёт ТАСС.
«В соответствии с указом президента России от 15 марта 2021 года «О некоторых вопросах Совета при президенте России по науке и образованию» постановляю: образовать консультативную группу по научно-технологическому развитию», — отмечается в документе.
В указе говорится, что группа создана с целью экспертного и аналитического обеспечения разработки концепций важнейших инновационных проектов государственного значения.
Также группа будет заниматься оценкой предложений о разработке федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения президента России.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что новую государственную программу научно-технологического развития России планируется разработать к октябрю.