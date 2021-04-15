Путин подписал указ о группе по научно-технологическому развитию

Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании консультативной группы по научно-технологическому развитию.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передаёт ТАСС.

«В соответствии с указом президента России от 15 марта 2021 года «О некоторых вопросах Совета при президенте России по науке и образованию» постановляю: образовать консультативную группу по научно-технологическому развитию», — отмечается в документе.

В указе говорится, что группа создана с целью экспертного и аналитического обеспечения разработки концепций важнейших инновационных проектов государственного значения.

Также группа будет заниматься оценкой предложений о разработке федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения президента России.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что новую государственную программу научно-технологического развития России планируется разработать к октябрю.