Чернышенко рассказал о подготовке госпрограммы развития науки и технологий

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил, что новую государственную программу научно-технологического развития России планируется разработать к октябрю.

«Именно совет определяет стратегические направления науки, они будут отражены в новой госпрограмме научно-технологического развития, которую сейчас мы разрабатываем», — сказал Чернышенко.

По его словам, задача по подготовке программы была поставлена президентом России Владимиром Путиным.

«Мы предполагаем, что к октябрю, следующему (заседанию. — RT) совету по науке, эта работа должна быть завершена», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что координатором программы назначена правительственная комиссия по научно-технологическому развитию.

В феврале сообщалось, что Путин поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития страны.