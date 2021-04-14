Чернышенко рассказал о подготовке госпрограммы развития науки и технологий
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«Именно совет определяет стратегические направления науки, они будут отражены в новой госпрограмме научно-технологического развития, которую сейчас мы разрабатываем», — сказал Чернышенко.
По его словам, задача по подготовке программы была поставлена президентом России Владимиром Путиным.
«Мы предполагаем, что к октябрю, следующему (заседанию. — RT) совету по науке, эта работа должна быть завершена», — сказал Чернышенко.
Он отметил, что координатором программы назначена правительственная комиссия по научно-технологическому развитию.
В феврале сообщалось, что Путин поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития страны.