Путин поручил подготовить программу научно-технологического развития
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета при президенте России по науке и образованию. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
«Прошу правительство подготовить и принять новую государственную программу научно-технологического развития», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что при этом следует кардинально изменить подходы к финансированию науки за счёт бюджетных средств.
Ранее Путин сообщил, что подписал указ о начале Федеральной научно-технической программы в области экологии и климата.