Путин поручил подготовить программу научно-технологического развития

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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития страны.
Путин поручил подготовить программу научно-технологического развития
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета при президенте России по науке и образованию. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Прошу правительство подготовить и принять новую государственную программу научно-технологического развития», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что при этом следует кардинально изменить подходы к финансированию науки за счёт бюджетных средств.

Ранее Путин сообщил, что подписал указ о начале Федеральной научно-технической программы в области экологии и климата.

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