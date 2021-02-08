Путин поручил подготовить программу научно-технологического развития

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития страны.

Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета при президенте России по науке и образованию. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Прошу правительство подготовить и принять новую государственную программу научно-технологического развития», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что при этом следует кардинально изменить подходы к финансированию науки за счёт бюджетных средств.

Ранее Путин сообщил, что подписал указ о начале Федеральной научно-технической программы в области экологии и климата.