Путин подписал указ о Федеральной программе в области экологии и климата
- © РИА Новости / Михаил Климентьев
«Только что мной подписан указ о запуске Федеральной научно-технической программы в области экологии и климата», — приводит Интерфакс слова Путина.
Президент подчеркнул, что смысл данной программы состоит в том, чтобы «вместе с бизнесом и учёными разработать и внедрить отечественные технологии, которые обеспечат экологическую безопасность, улучшат состояние окружающей среды, внесут действенный вклад в решение проблем изменения климата».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей, в том числе и в сфере экологии, будет снова продлеваться автоматически.