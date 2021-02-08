Путин подписал указ о Федеральной программе в области экологии и климата

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Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о начале Федеральной научно-технической программы в области экологии и климата.
Путин подписал указ о Федеральной программе в области экологии и климата
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Только что мной подписан указ о запуске Федеральной научно-технической программы в области экологии и климата», — приводит Интерфакс слова Путина.

Президент подчеркнул, что смысл данной программы состоит в том, чтобы «вместе с бизнесом и учёными разработать и внедрить отечественные технологии, которые обеспечат экологическую безопасность, улучшат состояние окружающей среды, внесут действенный вклад в решение проблем изменения климата».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей, в том числе и в сфере экологии, будет снова продлеваться автоматически.

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