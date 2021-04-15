Препарат от коронавируса «МИР-19» допущен ко II фазе исследований

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на II фазу клинических исследований препарата для профилактики и лечения коронавирусной инфекции «МИР-19». Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

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«Вчера было получено разрешение на II фазу клинических исследований, мы полностью готовы», — цитирует Скворцову РИА Новости. По её словам, на регистрацию планируется выйти к концу года. Ранее сообщалось о получении патента на препарат.