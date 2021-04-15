В Татарстане разработали уникальный зонд для взятия проб на коронавирус

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Росздравнадзор зарегистрировал первый отечественный медицинский зонд для забора проб на коронавирус, разработанный в Татарстане.
В Татарстане разработали уникальный зонд для взятия проб на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Зонд разработан ООО «ФармМедПолис Республики Татарстан» совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом.

С его помощью можно делать забор среды, не травмируя при этом слизистые оболочки пациента. Отечественный зонд позволяет извлечь не менее 80% собранного биоматериала, что является высоким показателем. Например, показатель китайского зонда не достигает 30%, сообщает Медицинский университет инноваций и развития (МУИР).

Как ранее сообщали «Известия», в России разработали и зарегистрировали тест-систему для количественного определения антител к COVID-19.

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