Суд не стал запрещать скопинскому маньяку общаться со СМИ

Суд принял решение не ограничивать Виктору Мохову, известному как скопинский маньяк и вышедшему на свободу после 17 лет в тюрьме за похищение и изнасилование двух девушек, общение со СМИ и в интернете.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение секретариата Скопинского районного суда Рязанской области.

Суд рассмотрел иск полиции об установлении дополнительных ограничений. Также Мохову не стали ограничивать посещение кафе и баров.

«Суд частично удовлетворил иск полиции, дополнив ранее установленные ограничения обязательной явкой два раза в месяц в ОМВД «Скопинский» для регистрации, а всего четыре раза в месяц. В остальном отказали», — сказали в суде.

Ранее суд оштрафовал Мохова за участие в съёмках видеоролика.

В сентябре 2000 года Виктор Мохов вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной похитил двух девушек, когда те возвращались с дискотеки. Последующие три года и семь месяцев маньяк держал их в подземном бункере и периодически насиловал.

В марте 2021 года он вышел на свободу.