В России зарегистрировали тест для количественного определения антител к COVID-19

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Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к коронавирусу.
В России зарегистрировали тест для количественного определения антител к COVID-19
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

Тест разработан для определения количественного наличия антител в крови к коронавирусу SARS-CoV-2 у лиц, инфицированных им и с клиническими признаками COVID-19, в том числе переболевших в прошлом или контактировавших с коронавирусом в прошлом при отсутствии симптомов.

Тест-система обладает высокой чувствительностью, что позволяет определять количество антител при их низком уровне в образцах сыворотки или плазмы крови.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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