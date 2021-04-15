В России зарегистрировали тест для количественного определения антител к COVID-19
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
Тест разработан для определения количественного наличия антител в крови к коронавирусу SARS-CoV-2 у лиц, инфицированных им и с клиническими признаками COVID-19, в том числе переболевших в прошлом или контактировавших с коронавирусом в прошлом при отсутствии симптомов.
Тест-система обладает высокой чувствительностью, что позволяет определять количество антител при их низком уровне в образцах сыворотки или плазмы крови.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.