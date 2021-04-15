Роспотребнадзор проверил свыше 70 тысяч хлебобулочных изделий в 2020 году

Специалисты Роспотребнадзора в 2020 году исследовали более 70 тыс. проб хлебобулочных изделий по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям. Было изъято из оборота свыше 3 т не соответствующих нормативам изделий.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

Как показали исследования, по содержанию токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов удельный вес проб хлебобулочных изделий, не соответствующих нормативам, составил 0,03%. Удельный вес проб, которые не соответствуют нормам по содержанию плесени, дрожжей и патогенных микроорганизмов, составил свыше 1,6%. По показателям влажности, консистенции, кислотности и состоянию мякиша заявленным требованиям не соответствовали чуть более 2% проб.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по покупке качественной рыбы.