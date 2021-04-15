Роспотребнадзор проверил свыше 70 тысяч хлебобулочных изделий в 2020 году

Короткая ссылка
Специалисты Роспотребнадзора в 2020 году исследовали более 70 тыс. проб хлебобулочных изделий по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям. Было изъято из оборота свыше 3 т не соответствующих нормативам изделий.
Роспотребнадзор проверил свыше 70 тысяч хлебобулочных изделий в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

Как показали исследования, по содержанию токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов удельный вес проб хлебобулочных изделий, не соответствующих нормативам, составил 0,03%. Удельный вес проб, которые не соответствуют нормам по содержанию плесени, дрожжей и патогенных микроорганизмов, составил свыше 1,6%. По показателям влажности, консистенции, кислотности и состоянию мякиша заявленным требованиям не соответствовали чуть более 2% проб.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по покупке качественной рыбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить