Замгендиректора Невской мануфактуры арестован по делу о пожаре

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО заместителя руководителя Невской мануфактуры Алексея Михневича.

«Суд считает, что ходатайство следователя о том, чтобы избрать Михневичу Алексею Дмитриевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, является обоснованным», — цитирует ТАСС судью Татьяну Михайлову.

Отмечается, что срок заключения составит два месяца и продлится до 11 июня.

Ранее был арестован генеральный директор Невской мануфактуры Максим Макеев.

Пожар в здании мануфактуры в Санкт-Петербурге произошёл 12 апреля, огонь распространился на площади 10 тыс. кв. м. В ходе тушения погиб один сотрудник МЧС, ещё трое получили травмы.