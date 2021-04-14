Замгендиректора Невской мануфактуры арестован по делу о пожаре

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Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО заместителя руководителя Невской мануфактуры Алексея Михневича.
Замгендиректора Невской мануфактуры арестован по делу о пожаре
  • Reuters

«Суд считает, что ходатайство следователя о том, чтобы избрать Михневичу Алексею Дмитриевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, является обоснованным», — цитирует ТАСС судью Татьяну Михайлову.

Отмечается, что срок заключения составит два месяца и продлится до 11 июня.

Ранее был арестован генеральный директор Невской мануфактуры Максим Макеев.

Пожар в здании мануфактуры в Санкт-Петербурге произошёл 12 апреля, огонь распространился на площади 10 тыс. кв. м. В ходе тушения погиб один сотрудник МЧС, ещё трое получили травмы.

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