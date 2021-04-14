Следователи потребовали ареста руководителей Невской мануфактуры

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В Санкт-Петербургском суде следователи ходатайствуют о заключении под стражу гендиректора сгоревшей Невской мануфактуры Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича.
Следователи потребовали ареста руководителей Невской мануфактуры
  • © РИА Новости / Андрей Бессонов

«Невский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Макеева и Алексея Михневича», — цитирует ТАСС объединённую пресс-службу судов города.

Отмечается, что Макеев и Михневич являются подозреваемыми по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть человека.

Ранее стало известно, что тушение пожара на Невской мануфактуре продолжается, оно затруднено из-за невозможности проникнуть в образовавшиеся завалы.

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