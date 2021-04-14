В МЧС рассказали о ходе тушения пожара на Невской мануфактуре

Тушение пожара на Невской мануфактуре продолжается, оно затруднено из-за невозможности проникнуть в образовавшиеся завалы, сообщил руководитель пресс-службы главка МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

«В настоящий момент продолжаем тушить пожар. Площадь составляет 150 кв. м в завалах, куда тяжело проникнуть. Там нависающие балки, стены, которые могут обрушиться и повредить технику и личный состав, поэтому делаем всё аккуратно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее одной из причин крупного пожара на Невской мануфактуре назвали умышленный поджог.

В результате пожара, начавшегося 12 апреля, пострадали три спасателя, один человек погиб. Кровля Невской мануфактуры обрушилась на площади 10 тыс. кв. м.

В рамках расследования ранее возбуждённого уголовного дела были задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель.