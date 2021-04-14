В МЧС рассказали о ходе тушения пожара на Невской мануфактуре
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«В настоящий момент продолжаем тушить пожар. Площадь составляет 150 кв. м в завалах, куда тяжело проникнуть. Там нависающие балки, стены, которые могут обрушиться и повредить технику и личный состав, поэтому делаем всё аккуратно», — цитирует его РИА Новости.
Ранее одной из причин крупного пожара на Невской мануфактуре назвали умышленный поджог.
В результате пожара, начавшегося 12 апреля, пострадали три спасателя, один человек погиб. Кровля Невской мануфактуры обрушилась на площади 10 тыс. кв. м.
В рамках расследования ранее возбуждённого уголовного дела были задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель.