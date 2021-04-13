СК сообщил о задержании директора Невской мануфактуры по делу о пожаре
- Reuters
«Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России... по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара АО «Невская мануфактура», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МВД по подозрению в совершении преступления задержали генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя.
«Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения», — добавили в СК.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге.