СК возбудил уголовное дело по факту пожара на Невской мануфактуре

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

В сообщении говорится, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления по Санкт-Петербургу «доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту пожара на одном из предприятий Северной столицы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России».

Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства и причины пожара, а также поставил ход и результаты расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на Невской мануфактуре возросла до 10 тыс. кв. м..

В результате пожара один человек погиб и двое пострадали.