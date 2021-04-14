Суд арестовал гендиректора сгоревшей в Петербурге Невской мануфактуры
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«Суд считает необходимым избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала судья.
Как отмечается, срок ареста — два месяца.
Пожар в здании мануфактуры в Санкт-Петербурге произошёл 12 апреля, огонь распространился на площади 10 тыс. кв. м. В ходе тушения погиб один сотрудник МЧС, ещё трое получили травмы.
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества принимавших участие в тушении сотрудников федеральной противопожарной службы.