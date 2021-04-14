Путин наградил орденами Мужества пожарных в связи с ЧП в Невской мануфактуре

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Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества принимавших участие в тушении здания Невской мануфактуры сотрудников федеральной противопожарной службы.
Путин наградил орденами Мужества пожарных в связи с ЧП в Невской мануфактуре
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По данным агентства, посмертно наградой отмечен прапорщик внутренней службы, сотрудник МЧС Илья Белецкий, погибший при тушении возгорания на Невской мануфактуре.

Кроме того, президент наградил орденами Мужества лейтенанта Антона Соколова и прапорщика Бориса Старковского, пострадавших в результате тушения пожара на Невской мануфактуре.

Также посмертно награждён сотрудник МЧС, лейтенант внутренней службы Константин Старцев, который погиб в ходе тушения пожара в Асбесте Свердловской области.

В результате пожара, начавшегося 12 апреля, пострадали три спасателя, один человек погиб. Кровля Невской мануфактуры обрушилась на площади 10 тыс. кв. м.

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