Эксперт прокомментировал идею оплачивать допотпуска отцам после рождения ребёнка

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Ведущий научный сотрудник Центра политики занятости и социально-трудовых отношений Института экономики РАН Алексей Седлов прокомментировал предложение предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребёнка.
Эксперт прокомментировал идею оплачивать допотпуска отцам после рождения ребёнка
  • Pixabay

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что такая идея не будет актуальной.

«В связи с тем, что, конечно, работодатель будет против. С точки зрения государства, я не знаю, почему оба должны быть на больничном?» — сказал Седлов.

Вместе с тем, отметил эксперт, если предложение примут, то хуже от этого не будет.

«Просто получится так, что работающий отец может пользоваться, а может не пользоваться. Скорее всего, работодатель будет против, а если работодатель будет за, то почему нет», — добавил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы снижения рождаемости в России в 2020 году существенно замедлились.

Аналитики ранее также выяснили отношение мужчин к необходимости взять декретный отпуск вместо жены. Результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob имеются в распоряжении RT.

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