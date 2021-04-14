Эксперт прокомментировал исследование о карьерных стремлениях россиян

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров прокомментировал исследование о карьерных стремлениях россиян.

«Тут такая ситуация, что не все подчинённые, зная, как работает руководитель и как ему прилетает ещё и сверху от топ-менеджеров или акционеров, хотят брать на себя такую ответственность, брать на себя лишние заморочки», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, многие работают обычными специалистами и не испытывают желания занимать руководящие должности.

«Для того чтобы быть руководителем, нужно учиться постоянно, разбираться постоянно в производственных процессах для того, чтобы грамотно спрашивать со своих подчинённых», — пояснил он.

Как добавил Валинуров, не все хотят переучиваться.

Согласно данным опроса SuperJob, 24% россиян заявили, что хотели бы возглавить компанию, в которой работают. При этом у 62% опрошенных такого желания нет.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.