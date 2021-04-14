Песков: никто не будет спешить в проработке встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что никто не будет спешить в вопросе проработки встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

«Нет, никто спешить не будет, важно, чтобы подобные инициативы и слова о необходимости диалога коррелировали с реальными делами», — цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что предложение Байдена о встрече с Путиным является новой инициативой.

Также он заявил, что если США примут санкции в отношении России, то «тогда в меньшей степени слова будут коррелировать с делом».

Ранее Песков заявил, что звонок лидера США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину не был неожиданным.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.