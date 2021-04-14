В Петербурге прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19

Короткая ссылка
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в городе.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19
  • РИА Новости

«Сейчас у нас провакцинированы почти 0,5 млн граждан, из них около 350 тыс. человек закончили полный курс вакцинации», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, на базе медицинских организаций работает 134 пункта вакцинации. Также есть 20 выездных прививочных бригад.

«Прорабатывается возможность открытия пунктов вакцинации в аэропорту Пулково и в метро. Но в метро будут вакцинировать не всех подряд, конечно, а работников метрополитена в ведомственной поликлинике», — сказал Эргашев.

Как сообщил вице-губернатор, в ближайшее время планируется открыть семь пунктов вакцинации на базе поликлиник.

«Также я дал поручение организовать выезды прививочных бригад на крупных промышленных предприятиях», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить