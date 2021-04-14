В Петербурге прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в городе.

«Сейчас у нас провакцинированы почти 0,5 млн граждан, из них около 350 тыс. человек закончили полный курс вакцинации», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, на базе медицинских организаций работает 134 пункта вакцинации. Также есть 20 выездных прививочных бригад.

«Прорабатывается возможность открытия пунктов вакцинации в аэропорту Пулково и в метро. Но в метро будут вакцинировать не всех подряд, конечно, а работников метрополитена в ведомственной поликлинике», — сказал Эргашев.

Как сообщил вице-губернатор, в ближайшее время планируется открыть семь пунктов вакцинации на базе поликлиник.

«Также я дал поручение организовать выезды прививочных бригад на крупных промышленных предприятиях», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.