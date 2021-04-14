ФАС проверит иностранные поисковые сервисы в рамках дела против «Яндекса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о намерении проанализировать все сервисы поиска, в том числе иностранные, в рамках дела в отношении «Яндекса».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«В рамках рассмотрения дела в отношении ООО «Яндекс» ФАС проанализирует все правоотношения, возникающие с участием сервисов поиска (как российских, так и иностранных), функционирующих на территории России», — заявили в службе.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении компании «Яндекс» за создание «дискриминационных условий» в поисковой системе.

В «Яндексе» заявили, что не согласны с обвинениями ФАС в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию.