В «Яндексе» заявили о несогласии с претензиями ФАС

Компания «Яндекс» не согласна с обвинением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в ограничении конкуренции и готова отстаивать свою позицию, сообщает пресс-служба компании.

«Обогащённые ответы на поиске — это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям», — цитирует РИА Новости заявление компании.

В «Яндексе» отметили, что «свыше 30 тыс. компаний уже бесплатно используют данную технологию».

«Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащённого ответа для наших партнёров», — заметили в пресс-службе.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении компании «Яндекс» за создание «дискриминационных условий» в поисковой системе.