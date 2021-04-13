В «Яндексе» заявили о несогласии с претензиями ФАС
- Reuters
«Обогащённые ответы на поиске — это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям», — цитирует РИА Новости заявление компании.
В «Яндексе» отметили, что «свыше 30 тыс. компаний уже бесплатно используют данную технологию».
«Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащённого ответа для наших партнёров», — заметили в пресс-службе.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении компании «Яндекс» за создание «дискриминационных условий» в поисковой системе.