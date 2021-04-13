В «Яндексе» заявили о несогласии с претензиями ФАС

Короткая ссылка
Компания «Яндекс» не согласна с обвинением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в ограничении конкуренции и готова отстаивать свою позицию, сообщает пресс-служба компании.
В «Яндексе» заявили о несогласии с претензиями ФАС
  • Reuters

«Обогащённые ответы на поиске — это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям», — цитирует РИА Новости заявление компании.

В «Яндексе» отметили, что «свыше 30 тыс. компаний уже бесплатно используют данную технологию».

«Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащённого ответа для наших партнёров», — заметили в пресс-службе.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении компании «Яндекс» за создание «дискриминационных условий» в поисковой системе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить