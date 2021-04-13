ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении «Яндекса»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «Яндекс» за создание «дискриминационных условий» в поисковой системе.
ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении «Яндекса»
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

«В рамках рассмотрения дела антимонопольный орган исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО «Яндекс» в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики», — заявили в ФАС.

В сообщении говорится, что «Яндексу» может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, если будет установлен факт нарушения и ограничения конкуренции от действий компании.

В феврале ФАС выдала предупреждение «Яндексу» за создание «дискриминационных условий» в поисковой системе и продвижение собственных ресурсов. 

В «Яндексе» заявили, что не согласны с предупреждением ФАС. В компании отметили, что «некоторые требования предписания уже реализованы в поиске», подчеркнув, что считают «неправильными» отдельные важные части требования ФАС.

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