В «Яндексе» ответили на предупреждение ФАС

В компании «Яндекс» прокомментировали предупреждение Федеральной антимонопольной службы по поводу условий продвижения сторонних сервисов в поисковой выдаче.

«Мы не согласны с предупреждением ФАС. Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы компании.

Уточняется, что исполнение всех перечисленных требований «ухудшит качество поиска для пользователя, а значит — положение поиска «Яндекса» на рынке по сравнению с конкурентами».

В компании также назвали предписание ФАС несправедливым, так как оно «направлено только на одного игрока».

В «Яндексе» добавили, что никакой его сервис не имеет никаких приоритетов — показ основан на «конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя».

Ранее СМИ сообщили, что ФАС выдала предупреждение «Яндексу» за создание «дискриминационных условий» в поисковой системе и продвижение собственных ресурсов.