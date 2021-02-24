В «Яндексе» ответили на предупреждение ФАС

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В компании «Яндекс» прокомментировали предупреждение Федеральной антимонопольной службы по поводу условий продвижения сторонних сервисов в поисковой выдаче.
В «Яндексе» ответили на предупреждение ФАС
  • Reuters

«Мы не согласны с предупреждением ФАС. Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы компании.

Уточняется, что исполнение всех перечисленных требований «ухудшит качество поиска для пользователя, а значит — положение поиска «Яндекса» на рынке по сравнению с конкурентами».

В компании также назвали предписание ФАС несправедливым, так как оно «направлено только на одного игрока».

В «Яндексе» добавили, что никакой его сервис не имеет никаких приоритетов — показ основан на «конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя». 

Ранее СМИ сообщили, что ФАС выдала предупреждение «Яндексу» за создание «дискриминационных условий» в поисковой системе и продвижение собственных ресурсов. 

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