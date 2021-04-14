Глава Минюста рассказал о работе по созданию Единого реестра адвокатов
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По его словам, в 2021 году продолжится работа по подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
«Данным проектом предлагается создать Единый федеральный реестр адвокатов Российской Федерации, который станет единственным официальным и актуальным информационным источником об адвокатах», — цитирует РИА Новости заявление Чуйченко.
По его словам, прорабатывается вопрос целесообразности создания Единого федерального реестра адвокатских ордеров.
«Мы не можем не замечать информацию, которая появляется в различных, в том числе и неофициальных, источниках, где речь идёт о всяческих новых формах работы адвокатов», — добавил министр.
Он отметил, что «хотел бы призвать всех не прятаться за анонимными каналами, а выходить с прямыми инициативами в Министерство юстиции».
Ранее глава Минюста объявил о пилотном проекте по созданию тюремного комплекса нового типа.