Глава Минюста рассказал о работе по созданию Единого реестра адвокатов

Министерство юстиции работает над созданием Единого федерального реестра адвокатов России, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.

По его словам, в 2021 году продолжится работа по подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

«Данным проектом предлагается создать Единый федеральный реестр адвокатов Российской Федерации, который станет единственным официальным и актуальным информационным источником об адвокатах», — цитирует РИА Новости заявление Чуйченко.

По его словам, прорабатывается вопрос целесообразности создания Единого федерального реестра адвокатских ордеров.

«Мы не можем не замечать информацию, которая появляется в различных, в том числе и неофициальных, источниках, где речь идёт о всяческих новых формах работы адвокатов», — добавил министр.

Он отметил, что «хотел бы призвать всех не прятаться за анонимными каналами, а выходить с прямыми инициативами в Министерство юстиции».

Ранее глава Минюста объявил о пилотном проекте по созданию тюремного комплекса нового типа.