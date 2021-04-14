В Ижевске возбудили дело по факту отравления детей в частном бассейне

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В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в частном бассейне, сообщили в Следственном комитете России.
В Ижевске возбудили дело по факту отравления детей в частном бассейне
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в пресс-релизе.

В рамках расследования изъяты пробы воды из бассейна и истребованы документы, касающиеся предоставления бассейна в аренду, а также допрашиваются свидетели и потерпевшие. 

Кроме того, решается вопрос о назначении медицинской и химической судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что восемь детей в возрасте от шести до 12 лет госпитализированы с признаками отравления после посещения частного бассейна в Ижевске.

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