В Ижевске начата проверка после отравления детей в частном бассейне
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По данным следствия, местный житель оборудовал бассейн на территории Октябрьского района и разместил в интернете объявление о предоставлении его в пользование на платной основе.
«Утром 13 апреля 2021 года он провёл мероприятия по обеззараживанию воды в бассейне с применением хлорсодержащих препаратов. С 14:00 в бассейне находились группа из десяти детей в возрасте от шести до 14 лет и двое взрослых», — говорится в пресс-релизе.
Вечером они почувствовали недомогание, восемь детей были госпитализированы, угрозы их жизни нет.
В декабре 2020 года было предъявлено обвинение и. о. директора спорткомплекса в Астрахани, где более 30 человек отравились хлором в бассейне.