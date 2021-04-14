В Ижевске начата проверка после отравления детей в частном бассейне

В Ижевске организована проверка по факту госпитализации восьми детей в возрасте от шести до 12 лет с признаками отравления после посещения частного бассейна, сообщили в главке СК по Удмуртии.

По данным следствия, местный житель оборудовал бассейн на территории Октябрьского района и разместил в интернете объявление о предоставлении его в пользование на платной основе.

«Утром 13 апреля 2021 года он провёл мероприятия по обеззараживанию воды в бассейне с применением хлорсодержащих препаратов. С 14:00 в бассейне находились группа из десяти детей в возрасте от шести до 14 лет и двое взрослых», — говорится в пресс-релизе.

Вечером они почувствовали недомогание, восемь детей были госпитализированы, угрозы их жизни нет.

В декабре 2020 года было предъявлено обвинение и. о. директора спорткомплекса в Астрахани, где более 30 человек отравились хлором в бассейне.