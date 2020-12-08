В Астрахани по делу об отравлении хлором в бассейне предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинение и. о. директора спорткомплекса «Динамо» в Астрахани, где более 30 человек отравились хлором в бассейне.

«Предъявлено обвинение исполняющей обязанности директора объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по Астраханской области.

Установлено, что и. о. директора является ответственной за безопасность на объекте.

Вопрос об избрании для неё меры пресечения решается в данный момент.

Ранее число пострадавших в результате ЧП с хлором в бассейне Астрахани возросло до 32.

По предварительным данным, работник комплекса перепутал баки, в результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор, который поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе в бассейн, где находились дети и взрослые посетители.

Летучая газообразная смесь воздействовала на слизистые глаз и органов дыхания, вызвав химические ожоги и отёки.

Как пишет Life.ru, по делу назначено 30 судебно-медицинских экспертиз, специалисты изучат пробы воды и воздуха.