Борисов назвал санкции причиной задержки выхода МС-21 на рынок

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Санкции стали причиной задержки вывода самолёта МС-21 на рынок, заявил вице-премьер Юрий Борисов на Красноярском экономическом форуме.
Борисов назвал санкции причиной задержки выхода МС-21 на рынок
  • РИА Новости

«Нельзя скрывать, вы знаете, что одна из причин, скажем так, торможения вывода на рынок самолёта МС-21 — это введённые санкции. Мы их уже преодолели по ряду позиций, в частности по композитам. Но нам ещё предстоит очень тяжёлая напряжённая работа, чтобы заместить до 40% присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте», — цитирует ТАСС Борисова.

В январе президент России Владимир Путин рассказал, что другие страны пытаются помешать гражданскому авиастроению в России и «вставляют палки в колёса» с помощью санкций. Российский лидер привёл в пример строительство среднемагистрального самолёта МС-21.

15 декабря самолёт МС-21-310, оснащённый новыми российскими двигателями ПД-14, совершил первый полёт.

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