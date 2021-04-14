Борисов назвал санкции причиной задержки выхода МС-21 на рынок

Санкции стали причиной задержки вывода самолёта МС-21 на рынок, заявил вице-премьер Юрий Борисов на Красноярском экономическом форуме.

«Нельзя скрывать, вы знаете, что одна из причин, скажем так, торможения вывода на рынок самолёта МС-21 — это введённые санкции. Мы их уже преодолели по ряду позиций, в частности по композитам. Но нам ещё предстоит очень тяжёлая напряжённая работа, чтобы заместить до 40% присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте», — цитирует ТАСС Борисова.

В январе президент России Владимир Путин рассказал, что другие страны пытаются помешать гражданскому авиастроению в России и «вставляют палки в колёса» с помощью санкций. Российский лидер привёл в пример строительство среднемагистрального самолёта МС-21.

15 декабря самолёт МС-21-310, оснащённый новыми российскими двигателями ПД-14, совершил первый полёт.