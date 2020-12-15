Самолёт МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полёт

Самолёт МС-21-310, оснащённый новыми российскими двигателями ПД-14, совершил первый полёт. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

Как отмечается, полёт продолжительностью 1 час 25 минут состоялся во вторник, 15 декабря, на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО корпорация «Иркут».

Полётное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости воздушного судна, а также функционирования его систем.

По словам гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, лайнер нового поколения возвращает страну в высшую лигу мировой авиации.

Ранее для МС-21 закупались агрегаты PW1400G американской компании Pratt & Whitney. Как отмечают эксперты, в условиях санкционного режима создание ПД-14 позволяет России не зависеть от Запада в поставках своих самолётов отечественным и зарубежным заказчикам.

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