Хинштейн рассказал о кадровых перестановках в Росгвардии
- РИА Новости
В своём Telegram-канале депутат опубликовал фотографии соответствующего указа президента России Владимира Путина.
Согласно документу, решение об увольнении со службы принято в отношении ряда высокопоставленных офицеров Росгвардии.
В частности, от занимающей должности отстранили и уволили замдиректора ведомства генерал-лейтенанта Юрия Бабкина.
В феврале Путин подписал указ о присвоении званий генералов ряду сотрудников силовых ведомств и МЧС. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, пятерым военнослужащим Росгвардии присвоили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора, а ещё трём сотрудникам ведомства — звания генерал-майора полиции.