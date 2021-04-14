Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал о кадровых перестановках в Росгвардии.

В своём Telegram-канале депутат опубликовал фотографии соответствующего указа президента России Владимира Путина.

Согласно документу, решение об увольнении со службы принято в отношении ряда высокопоставленных офицеров Росгвардии.

В частности, от занимающей должности отстранили и уволили замдиректора ведомства генерал-лейтенанта Юрия Бабкина.

В феврале Путин подписал указ о присвоении званий генералов ряду сотрудников силовых ведомств и МЧС. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, пятерым военнослужащим Росгвардии присвоили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора, а ещё трём сотрудникам ведомства — звания генерал-майора полиции.