Хинштейн рассказал о кадровых перестановках в Росгвардии

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал о кадровых перестановках в Росгвардии.
Хинштейн рассказал о кадровых перестановках в Росгвардии
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале депутат опубликовал фотографии соответствующего указа президента России Владимира Путина.

Согласно документу, решение об увольнении со службы принято в отношении ряда высокопоставленных офицеров Росгвардии.

В частности, от занимающей должности отстранили и уволили замдиректора ведомства генерал-лейтенанта Юрия Бабкина.

В феврале Путин подписал указ о присвоении званий генералов ряду сотрудников силовых ведомств и МЧС. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, пятерым военнослужащим Росгвардии присвоили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора, а ещё трём сотрудникам ведомства — звания генерал-майора полиции.

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