Путин присвоил звания генералов ряду сотрудников силовых ведомств

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий генералов ряду сотрудников силовых ведомств и МЧС. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В том числе четверо сотрудников МЧС получили звания генерал-майора, а замглавы МЧС Алексею Серко присвоено звание генерал-лейтенанта.

Также пятерым военнослужащим Росгвардии присвоили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора, а ещё трём сотрудникам ведомства — звания генерал-майора полиции.

Президент присвоил звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы восьми сотрудникам МВД. Замминистра внутренних дел Виталий Шулико получил звание генерал-полковника полиции.

Кроме того, двое сотрудников ФСИН стали генерал-майорами внутренней службы. Ещё одному сотруднику службы присвоили звание генерал-лейтенанта.

Также замруководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов получил высшее специальное звание генерал-майора юстиции.

В январе Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам прокуратуры.