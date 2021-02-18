Путин присвоил звания генералов ряду сотрудников силовых ведомств

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий генералов ряду сотрудников силовых ведомств и МЧС. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин присвоил звания генералов ряду сотрудников силовых ведомств
  • globallookpress.com

В том числе четверо сотрудников МЧС получили звания генерал-майора, а замглавы МЧС Алексею Серко присвоено звание генерал-лейтенанта. 

Также пятерым военнослужащим Росгвардии присвоили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора, а ещё трём сотрудникам ведомства — звания генерал-майора полиции.

Президент присвоил звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы восьми сотрудникам МВД. Замминистра внутренних дел Виталий Шулико получил звание генерал-полковника полиции.

Кроме того, двое сотрудников ФСИН стали генерал-майорами внутренней службы. Ещё одному сотруднику службы присвоили звание генерал-лейтенанта.

Также замруководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов получил высшее специальное звание генерал-майора юстиции.

В январе Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам прокуратуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить