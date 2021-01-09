Путин присвоил звания ряду работников прокуратуры

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам прокуратуры.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Так, согласно документу, звание генерал-лейтенанта юстиции присвоено Сергею Заряеву и Сергею Скребцу. Звание генерал-майора юстиции присвоено Дмитрию Костину и Алексею Найде.

Классный чин государственного советника второго класса присвоен Владимиру Ведерникову, Дмитрию Демешину, Сергею Забатурину и Александру Лоренцу.

Также чин государственного советника юстиции третьего класса присвоен Сергею Карапетяну, Ивану Панченко и Сергею Столярову.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии.