Путин присвоил звания ряду работников прокуратуры

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам прокуратуры.
Путин присвоил звания ряду работников прокуратуры
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Так, согласно документу, звание генерал-лейтенанта юстиции присвоено Сергею Заряеву и Сергею Скребцу. Звание генерал-майора юстиции присвоено Дмитрию Костину и Алексею Найде.

Классный чин государственного советника второго класса присвоен Владимиру Ведерникову, Дмитрию Демешину, Сергею Забатурину и Александру Лоренцу.

Также чин государственного советника юстиции третьего класса присвоен Сергею Карапетяну, Ивану Панченко и Сергею Столярову.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии.

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