Путин присвоил звания ряду работников прокуратуры
- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Так, согласно документу, звание генерал-лейтенанта юстиции присвоено Сергею Заряеву и Сергею Скребцу. Звание генерал-майора юстиции присвоено Дмитрию Костину и Алексею Найде.
Классный чин государственного советника второго класса присвоен Владимиру Ведерникову, Дмитрию Демешину, Сергею Забатурину и Александру Лоренцу.
Также чин государственного советника юстиции третьего класса присвоен Сергею Карапетяну, Ивану Панченко и Сергею Столярову.
Ранее сообщалось, что Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии.