В Удмуртии запустили горячую линию по вопросам вакцинации
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- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, в рамках горячей линии специалисты расскажут, какие вакцины входят в национальный календарь профилактических прививок, какие прививки доступны гражданам России бесплатно, к каким ограничениям приводит отсутствие прививок и так далее.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал о возможных побочных эффектах после вакцинации.