В Удмуртии запустили горячую линию по вопросам вакцинации

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С 12 по 24 апреля в Удмуртии специалисты Роспотребнадзора проконсультируют всех желающих, обратившихся на горячую линию, по вопросам, связанным с вакцинацией от коронавируса и других заболеваний.
В Удмуртии запустили горячую линию по вопросам вакцинации
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в рамках горячей линии специалисты расскажут, какие вакцины входят в национальный календарь профилактических прививок, какие прививки доступны гражданам России бесплатно, к каким ограничениям приводит отсутствие прививок и так далее.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал о возможных побочных эффектах после вакцинации.

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