В ТиНАО начнут работу выездные бригады вакцинации

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В ТиНАО с 14 апреля начнётся выездная вакцинация горожан против коронавирусной инфекции.
В ТиНАО начнут работу выездные бригады вакцинации
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт Департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что прививочные бригады будут принимать граждан в местных медицинских учреждениях амбулаторного звена.

С 14 по 18 апреля выездные бригады вакцинации начнут работать в Первомайском, Сосенском, Воскресенском, Новофёдоровском, Щаповском, Краснопахорском, Вороновском поселениях, в Кокошкине, Мосрентгене и в Троицке.

Также с 21 по 25 апреля — в поселениях Сосенском, Первомайском, Новофёдоровском, Михайлово-Ярцевском, Кленовском, Марушкинском, Роговском и Филимоновском, в посёлке Крекшино и в Троицке.

Через три недели бригады вернутся для введения второго компонента вакцины.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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